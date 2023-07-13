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Шуляк: Украина расторгла соглашение о совместном контроле на границе с Россией

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Верховная рада денонсировала соглашение о сотрудничестве в ходе совместного контроля на российско-украинской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Народные депутаты прекратили действие соглашения между Кабинетом министров и правительством РФ, которое определяло основы сотрудничества во время осуществления совместного контроля, связанного с пересечением украинско-российской государственной границы лицами, транспортными средствами, а также с перемещением через него товаров. Соответствующий контроль осуществлялся с 20212", - отметила Шуляк.

Она подчеркнула, что этот процедурный шаг является логическим продолжением процесса расторжения любых соглашений и договоров с врагом, даже если они остались только на бумаге.

"Дипломатические же отношения с Россией Украина разорвала 24 февраля 2022 года - в первый день нападения россиян. С этого момента мы в единоличном порядке постепенно исходим из двусторонних соглашений с агрессором и его союзником. Это осуществляется в целях защиты национальных интересов Украины и национальной безопасности Украины. Со страной, которая нарушает нашу территориальную целостность и наши границы, не может быть никаких соглашений, в том числе и части совместного контроля над государственной границей", - подчеркнула Шуляк.

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