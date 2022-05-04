Шуляк: украинцы уже подали 135 тысяч сообщений о поврежденном или разрушенном жилье

Украинцы уже подали 135 тысяч информационных сообщений о поврежденном или разрушенном жилье, а общая площадь такого жилья сейчас составляет 9 миллионов 401 тыс. метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк во время встречи с компаниями EBA.

"Запуск процесса компенсации такого жилья в Украине планируется уже в скором времени, не дожидаясь международных судов и получения репараций. Это предусмотрено нашим законопроектом №7198 о возмещении поврежденного и разрушенного жилья, который готовится ко второму чтению", - подчеркнула она.

Напомним, информационное сообщение о поврежденном имуществе можно подать в электронной форме через приложение "Дія", или в бумажной через ЦПАУ/нотариусов.

Законопроект №7198 предусматривает, что компенсацию можно будет получить за разрушенные частные дома, квартиры, а также недостроенные объекты, но только если в них уже были возведены несущие и внешние ограждающие конструкции.

"Новое жилье должно быть аналогичной жилой площади, но не более 150 кв м; в том же населенном пункте или по желанию другой, но аналогичной категории. Можно получить жилье более высокой стоимости, профинансировав разницу самостоятельно. Можно выбрать застройщика среди тех, кто подписал договор с распорядителями фонда. Компенсация на ремонт определяется по результатам оценки. Предельная сумма компенсации не может превышать стоимости строительства нового жилья", - добавила Шуляк.