Шуляк: в Украине могут создать специальный орган по работе с переселенцами

"Структура Кабмина до войны и после будет отличаться - ее надо переформатировать. Если у нас раньше не было глобальных задач в отношении переселенцев, сейчас этим вопросом должно заниматься отдельное министерство. Надеемся, правительство создаст центральный орган исполнительной власти, который будет заниматься этими вопросами", - пояснила она.

Сейчас, отметила Шуляк, "Слуга народа" начала системную работу с переселенцами за рубежом на основе парламентских групп дружбы.

В фокусе внимания - трудоустройство, образование, медицинское обеспечение наших граждан за рубежом. Важно исследовать реальное состояние условий проживания украинцев в этих странах, проработать проблемы, с которыми они сталкиваются в конкретных сферах, донести эти проблемы до центральной и местной властей страны, провести встречи с руководством страны по решению выявленных проблем, добавила председатель партии.

"Наши люди везде должны быть в фокусе внимания власти. Когда вынуждены были уехать за границу из-за войны, а к ним никто не приезжает, никто с ними не общается там, это странно выглядит. Ведь мы хотим их вернуть назад и создать условия для достойной жизни", - подчеркнула нардеп.