Шуляк: в Україні можуть створити спеціальний орган по роботі з переселенцями

"Структура Кабміну до війни і після відрізнятиметься - її треба переформатувати. Якщо в нас раніше не було глобальних завдань стосовно переселенців, зараз цим питанням має займатись окреме міністерство. Сподіваємось, уряд створить центральний орган виконавчої влади, який перейматиметься цими питаннями", - пояснила вона.

Наразі, зауважила Шуляк, "Слуга народу" розпочала системну роботу з переселенцями за кордоном на основі парламентських груп дружби.

У фокусі уваги - працевлаштування, освіта, медичне забезпечення наших громадян за кордоном. Важливо дослідити реальний стан умов проживання українців у цих країнах, опрацювати проблеми, з якими вони стикаються у конкретних сферах, донести ці проблеми до центральної та місцевої влади країни, провести зустрічі з керівництвом країни щодо вирішення виявлених проблем, додала голова партії.

"Наші люди всюди повинні бути в фокусі уваги влади. Коли вимушені були виїхати за кордон через війну, а до них ніхто не приїжджає, ніхто з ними не спілкується там, це дивно виглядає. Адже ми хочемо їх повернути назад і створити умови для гідного життя", - наголосила нардеп.