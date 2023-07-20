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Шуляк: участь жінок у політиці - запорука розвитку та відновлення держави

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Жінки в Україні повинні мати повноцінне право, нарівні з чоловіками, ухвалювати рішення на всіх рівнях: парламенту, уряду, місцевих громад. Це лише одна зі складових повноцінної і справедливої участі жінок у житті країни та її відбудові пісня перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк під час Українського жіночого конгресу.

За її словами, в новому, ухваленому парламентом Виборчому кодексі, прописані гендерні квоти на рівні 40%. Після місцевих виборів стало зрозуміло, що якщо раніше у міських радах представництво жінок становило 20%, то після виборів - 31%. В обласних радах представництво підвищилось з 15 до 21%.

Наразі ж мені дуже хотілося, щоб політика була доступна жінкам, сказала Олена Шуляк.

Також важливим сьогодні є повноцінне залучення жінок-ветеранок до соціального життя та працевлаштування.

Україні необхідний не лише розвиток ветеранського бізнесу та запровадження та реалізація відповідних програм, а й додаткові стимули для того, щоб існуючий вітчизняний бізнес активно працевлаштовував наших ветеранок, наголосила нардеп.

"Хотілося, аби бізнес об’єднався і зробив доступним працевлаштування саме для жінок-ветеранів, щоб вони могли отримати гідні умови праці", - сказала Шуляк.

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Олена Шуляк