RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шуляк: участие женщин в политике - залог развития и восстановления государства

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Женщины в Украине должны иметь полноценное право наравне с мужчинами принимать решения на всех уровнях: парламента, правительства, местных общин. Это лишь одна из составляющих полноценного и справедливого участия женщин в жизни страны и ее восстановление песни победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк во время Украинского женского конгресса.

По ее словам, в новом, принятом парламентом Избирательном кодексе, прописаны гендерные квоты на уровне 40%. После местных выборов стало ясно, что если раньше в городских советах представительство женщин составляло 20%, то после выборов - 31%. В областных советах представительство повысилось с 15 до 21%.

Пока мне очень хотелось, чтобы политика была доступна женщинам, сказала Елена Шуляк.

Также важно сегодня полноценное вовлечение женщин-ветеранок в социальную жизнь и трудоустройство.

Украине необходимо не только развитие ветеранского бизнеса и внедрение и реализация соответствующих программ, но и дополнительные стимулы для того, чтобы отечественный бизнес активно трудоустраивал наших ветеранок, подчеркнула нардеп.

"Хотелось, чтобы бизнес объединился и сделал доступным трудоустройство именно для женщин-ветеранов, чтобы они могли получить достойные условия труда", - сказала Шуляк.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена Шуляк