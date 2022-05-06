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Шуляк: Турция готова взять помочь в восстановлении Харькова

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

К ряду стран, которые готовы взять шефство над восстановлением украинских регионов, присоединилась Турция - там хотят помочь Харькову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, вопрос реанимации послевоенной Украины вчера активно обсуждали на международной конференции доноров для Украины. Там президент в очередной раз подчеркнул на своей идеи "патроната" определенных стран над областями и городами Украины, пострадавших от боевых действий, в процессе их восстановления.

"Мы как парламентарии на сегодня уже налаживаем диалог со многими странами: Великобритания, Эстония, Испания, Греция и другие. Видим, что цивилизованный мир вместе с людьми и представителями власти идут на встречу. Хочется верить, до победы мы будем иметь укомплектованный список по шефству над нашими разбитыми регионами. По крайней мере, нынешние результаты уже позволяют так думать и держать курс уверенно", - подчеркнула Шуляк.

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Елена ШулякХарьков