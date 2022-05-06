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Шуляк: Туреччина готова взяти допомогти у відновленні Харкова

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

До низки країн, які готові взяти шефство над відбудовою українських регіонів, приєдналася Туреччина - там хочуть допомогти Харкову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, питання реанімації післявоєнної України вчора активно обговорювали на міжнародній конференції донорів для України. Там президент вкотре наголосив на своїй ідеї щодо "патронату" певних країн над областями і містами України, які постраждали від бойових дій, у процесі їхньої відбудови.

"Ми як парламентарі на сьогодні вже налагоджуємо діалог з багатьма країнами: Великобританія, Естонія, Іспанія, Греція та інші. Бачимо, що цивілізований світ разом із людьми та представниками влади йдуть на зустріч. Хочеться вірити, до перемоги ми матимемо укомплектований список щодо шефства над нашими розбитими регіонами. Принаймні, нинішні результати вже дозволяють так думати і тримати курс впевнено", - наголосила Шуляк.

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Олена ШулякХарків