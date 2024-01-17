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Шуляк: цифровізація сфери будівництва запобігає шахрайським схемам з нерухомістю

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

В Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) триває державна реєстрація спеціальних майнових прав на об'єкти незавершеного будівництва та майбутні об'єкти нерухомості. Це дасть змогу захистити вклади інвесторів у нове житло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Реформуючи будівельну галузь, ми зобов’язали всіх забудовників реєструвати спеціальне майнове право у ЄДЕССБ. Це не тільки гарантує захист людей, які інвестують у будівництво власного житла, від шахрайства, але й допоможе створити базу доброчесних забудовників", - пояснила Шуляк.

За її словами, сьогодні на порталі ЄДЕССБ вже доступно 43 зареєстровані заяви від замовників будівництва, а користувачі е-системи почали вносити відомості та створювати документи, необхідні для реєстрації спеціального майнового права більш ніж на 80 об'єктів будівництва.

"Початкова реєстрація у ЄДЕССБ кожного майбутнього об'єкту нерухомості як складової частини будинку є одним з ключових кроків у захисті інтересів інвесторів будівництва. Адже її неможна провести без внесення інформації про будівництво та отримання низки документів на е-порталі", - додала вона.

Зокрема забудовник повинен отримати містобудівні умови та обмеження, а також дозвіл на виконання будівельних робіт. Також він зобов’язаний внести до е-системи завдання на проєктування, проектну документацію та експертний звіт.

"Тільки після цього з’являється можливість створити документи, які стосуються спеціального майнового права, що віднедавна є обов’язковою умовою для всіх забудовників. Фактично це убезпечує інвесторів від вкладання коштів у незаконне будівництво і пов’язаних з цим проблем", - зазначила Шуляк.

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