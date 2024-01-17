RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шуляк: цифровизация сферы строительства предотвращает мошеннические схемы с недвижимостью

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

В Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭСC) продолжается государственная регистрация специальных имущественных прав на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости. Это позволит защитить вклады инвесторов в новое жилье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Реформируя строительную отрасль, мы обязали всех застройщиков регистрировать специальное имущественное право в ЕГЭСC. Это не только гарантирует защиту людей, инвестирующих в строительство собственного жилья, от мошенничества, но и поможет создать базу добропорядочных застройщиков", - пояснила Шуляк.

По ее словам, сегодня на портале ЕГЭСC уже доступно 43 зарегистрированных заявления от заказчиков строительства, а пользователи е-системы начали вносить сведения и создавать документы, необходимые для регистрации специального имущественного права более чем на 80 объектов строительства.

"Начальная регистрация в ЕГЭСC каждого будущего объекта недвижимости как составной части дома является одним из ключевых шагов в защите интересов инвесторов строительства. Ведь ее нельзя провести без внесения информации о строительстве и получении ряда документов на е-портале", - добавила она.

В частности, застройщик должен получить градостроительные условия и ограничения, а также разрешение на выполнение строительных работ. Также он обязан внести в е-систему задачи на проектирование, проектную документацию и экспертный отчет.

"Только после этого появляется возможность создать документы, относящиеся к специальному имущественному праву, которое с недавних пор является обязательным условием для всех застройщиков. Фактически это оберегает инвесторов от вложения средств в незаконное строительство и связанных с этим проблем", - отметила Шуляк.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена Шулякинфраструктура