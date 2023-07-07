Шуляк: цифровізація будівельної галузі знищує корупцію у цій сфері

За словами віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова, ця реформа є успішною, адже на кожному етапі видно хто та чому ухвалює певне рішення.

"За нашими підрахунками реальний антикорупційний ефект від цифровізації сфери будівництва вже сягає 1,5 млрд грн на рік, а економія для держави становить 9,6 млрд грн", - повідомив віце-прем’єр.

Кубраков також наголосив, що сьогодні ЄДЕССБ - це понад 2,6 млн електронних будівельних документів, 14 електронних адмінпослуг в Дії, 45 е-кабінетів, в яких працюють понад 72 тисячі проєктувальників, архітекторів, аудиторів та органів будівельного контролю.

"Крім того, ЄДЕССБ є компонентом низки цифрових інструментів, які ми презентували на конференції в Лондоні, і які будуть основою управління відбудовою країни. Серед них і DREAM, і Геоінформаційна система регіонального розвитку, і Реєстр пошкодженого та знищеного майна", - зазначив віце-прем’єр.

Шуляк також додала, що Єдина державна електронна система у сфері будівництва за три роки роботи стала лідером та взірцем для багатьох галузей.

"Я отримую повідомлення від представників будівельного ринку, які кажуть - тепер ми не носимо хабарів. Тобто нам вдалося в одній з найбільш корумпованій сфері - сфері будівництва, реалізувати трансформаційні зміни, які призводять до антикорупційного ефекту", - наголосила Шуляк.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що понад 100 тисяч разів українці скористались будівельними послугами через портал Дія. І більшість користувачів схвально оцінюють їх роботу.

Водночас, за словами Шуляк, реформу треба продовжувати і цей процес має забезпечити ухвалений парламентом законопроект №5655.

"Ми розуміємо, що без наступного кроку реформи – автоматизації дозволів, невтручання посадовців у процеси, відповідальності за порушення для кожного учасника будівельного процесу ми не зможемо рухатися вперед", - констатувала Шуляк.

Вона також додала, що законопроект №5655 є незручним для тих, хто прагне залишити у будівельній сфері все так, як було раніше. Але саме цей законопроєкт допоможе зробити наступні проривні кроки та продовжити реформу галузі.

Нагадаємо, 6 липня 2020 року почала працювати Єдина державна електронна система у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Ця інформаційно-комунікаційна система цифровізувала документообіг та надання послуг у будівництві й стала основою реформи будівельної галузі.