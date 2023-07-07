Шуляк: цифровизация строительной отрасли уничтожает коррупцию в этой сфере

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова, эта реформа успешна, ведь на каждом этапе видно кто и почему принимает определенное решение.

"По нашим подсчетам, реальный антикоррупционный эффект от цифровизации сферы строительства уже достигает 1,5 млрд грн в год, а экономия для государства составляет 9,6 млрд грн", - сообщил вице-премьер.

Кубраков также отметил, что сегодня ЕГЭСББ - это более 2,6 млн. электронных строительных документов, 14 электронных админуслуг в Действии, 45 е-кабинетов, в которых работают более 72 тысяч проектировщиков, архитекторов, аудиторов и органов строительного контроля.

"Кроме того, ЕГЭСББ является компонентом ряда цифровых инструментов, которые мы представили на конференции в Лондоне, и которые будут основой управления восстановлением страны. Среди них и DREAM, и Геоинформационная система регионального развития, и Реестр поврежденного и уничтоженного имущества", - отметил вице-премьер.

Шуляк также добавила, что Единая государственная электронная система в сфере строительства за три года стала лидером и образцом для многих отраслей.

"Я получаю сообщения от представителей строительного рынка, которые говорят – теперь мы не носим взяток. То есть нам удалось в одной из наиболее коррумпированной сфере - сфере строительства, реализовать трансформационные изменения, приводящие к антикоррупционному эффекту", – подчеркнула Шуляк.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что более 100 тысяч раз украинцы воспользовались строительными услугами через портал Действие. И большинство пользователей одобрительно оценивают их работу.

В то же время, по словам Шуляка, реформу нужно продолжать и этот процесс должен обеспечить принятый парламентом законопроект №5655.

"Мы понимаем, что без следующего шага реформы - автоматизации разрешений, невмешательство должностных лиц в процессы, ответственности за нарушение для каждого участника строительного процесса мы не сможем двигаться вперед", – констатировала Шуляк.

Она также добавила, что законопроект №5655 неудобен для тех, кто стремится оставить в строительной сфере все так, как было раньше. Но именно этот законопроект поможет сделать следующие прорывные шаги и продолжить реформу отрасли.

Напомним, 6 июля 2020 года начала работу Единая государственная электронная система в сфере строительства (ЕГЭСБ). Эта информационно-коммуникационная система цифровизировала документооборот и услуги в строительстве и стала основой реформы строительной отрасли.