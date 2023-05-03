Шуляк: світ має засудити вчинені Росією злочини примусової депортації українських дітей

Верховна рада звернулася до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та їх міжпарламентських асамблей щодо засудження вчинених Російською Федерацією злочинів примусової депортації українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, впродовж 9 років РФ сплановано здійснює примусову депортацію українських дітей, яких ідеологічно перевиховує, асимілює з російським населенням і використовує у своїх інтересах.

"Лише на території тимчасово окуповано риму створено 43 табори, куди вивозять українських дітей нібито на відпочинок та оздоровлення. Насправді їх там утримують примусово, не дозволяючи повернутися до батьків або законних опікунів та нав’язуючи їм ідеологію рашизму. Дітям незаконно та всупереч їхньої волі нав’язують російське громадянство без отримання на це згоди їхніх законних опікунів. віддає їх на всиновлення в російські родини та відбирає у них документи громадянина України", - зазначила Шуляк.

Вона також наголосила, що примусова депортація дітей є воєнним злочином та прямою ознакою геноциду українського народу.

"Примусове вивезення дітей є воєнним злочином, визначеним Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни від 1949 року. Крім того, насильницька передача дітей з однієї людської групи в іншу з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову або релігійну групу вважається злочином геноциду відповідно до статті 2 Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього 1948 року", - наголосила Шуляк.

Нардеп додала, що відповідне звернення сприятиме формуванню консолідованої позиції міжнародної спільноти щодо притягнення до осіб, відповідальних за насильницьку передачу українських дітей, що вважається злочином геноциду.

"Україна робить все для того, аби кожна українська дитина повернулася на рідну землю та до своїх рідних, збирає та фіксує докази скоєння кримінальних злочинів щодо неповнолітніх українців. Винні у цьому злочині - мають бути покарані, а весь світ - повинен побачити докази воєнних злочинів росіян", - резюмувала Шуляк.