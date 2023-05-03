Шуляк: мир должен осудить совершенные Россией преступления принудительной депортации украинских детей

Верховная рада обратилась к парламентам и правительствам иностранных государств, международным организациям и их межпарламентским ассамблеям по осуждению совершенных Российской Федерацией преступлений принудительной депортации украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, в течение 9 лет РФ спланировано осуществляет принудительную депортацию украинских детей, которых идеологически перевоспитывает, ассимилирует с российским населением и использует в своих интересах.

"Только на территории временно оккупированной рифмы создано 43 лагеря, куда вывозят украинских детей якобы на отдых и оздоровление. На самом деле их там содержат принудительно, не позволяя вернуться к родителям или законным опекунам и навязывая им идеологию рашизма. Детям незаконно и вопреки их российское гражданство без получения на это согласия их законных опекунов. отдает их на усыновление в российские семьи и отбирает у них документы гражданина Украины", - отметила Шуляк.

Она также подчеркнула, что принудительная депортация детей является военным преступлением и прямым признаком геноцида украинского народа.

Принудительный вывоз детей является военным преступлением, определенным Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны с 1949 года. Кроме того, насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу считается преступлением геноцида в соответствии со статьей 2 Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него в 1948 году", - подчеркнула Шуляк.

Нардеп добавила, что соответствующее обращение будет способствовать формированию консолидированной позиции международного сообщества по привлечению к лицам, ответственным за насильственную передачу украинских детей, которые считаются преступлением геноцида.

"Украина делает все для того, чтобы каждый украинский ребенок вернулся на родную землю и к своим родным, собирает и фиксирует доказательства совершения уголовных преступлений в отношении несовершеннолетних украинцев. Виновные в этом преступлении должны быть наказаны, а весь мир должен увидеть доказательства военных преступлений россиян", - резюмировала Шуляк.