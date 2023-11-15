Шуляк: сума компенсацій за пошкоджене житло в рамках "єВідновлення", зросла майже на 50%

За її словами, найбільша сума виплат по пошкодженому житлу у Харківській області - місяць назад вона складала 460 млн гривень, а станом на сьогодні 949 млн гривень, тобто у два рази більше.

На другому місці Київська область - станом на 13 жовтня компенсацій там було погоджено на 367 млн гривень, а місяць потому - вже 564 млн гривень.

На третьому місці Миколаївська область - станом на 13 жовтня там погодили компенсацію на 68 млн гривень, а станом на вчора - 151 млн гривень. Разом на ці три області припадає більше половини всіх виплат по Україні.

Шуляк наголосила - програма "єВідновлення" активно набирає обертів, адже кількість поданих на компенсацію заяв зростає дуже стрімко. Зокрема, тільки за останній місяць - в період з 13 жовтня по 14 листопада, українці подали через Дію 7498 заяв. Це на 14% більше, ніж місяцем раніше.

“Останнім часом спостерігаємо, що у програмі "єВідновлення" процеси подання, обробки даних та отримання інформації значно прискорилися. Про це свідчить співвідношення поданих і відпрацьованих заяв. Якщо подано на сьогодні 57681 заяв, то відпрацьовано з них вже 34099”, - зазначила Шуляк.

Вона пояснила - максимальний термін розгляду заяв у програмі становить всього 30 днів. Якщо порівняти з квартирними чергами на отримання соціального житла, у яких українці стоять десятиліттями, стає зрозуміло, що у випадку "єВідновлення" механізми державного фінансування житлового питання працюють у десятки тисяч разів ефективніше.

"Станом на 14 листопада на 57 тис. заяв у компенсації відмовили лише 8450 заявникам. Тобто, менше ніж 14%", - підкреслила нардеп.

За її словами, відмовляють у компенсаціях у випадках, якщо заявник подає недостовірну інформацію про пошкодження свого житла і його ступінь, якщо заява стосується місця загального користування, тобто пошкодженні, наприклад, спільний простір в багатоповерхівках, або якщо нерухомість не зареєстрована у державному реєстрі речових прав.

Також не компенсовують знищені меблі, техніку і авто.

"Крім цього, не зможуть отримати від держави компенсацію у програмі "єВідновлення" люди, які допомагали окупантам, і підсанкційні особи. Автори закону про компенсації неодноразово заявляли, що люди, які працюють всупереч інтересам держави, не можуть скористатися державними коштами на отримання компенсації. Також відмовлять у компенсації тим, у кого є судимість за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом І “Злочини проти основ національної безпеки України” Особливої частини Кримінального кодексу України”, - підсумувала Шуляк.