Шуляк: сумма компенсаций за поврежденное жилье в рамках "єВідновлення" выросла почти на 50%

По ее словам, самая большая сумма выплат по поврежденному жилью в Харьковской области - месяц назад она составляла 460 млн гривен, а по состоянию на сегодня 949 млн гривен, то есть в два раза больше.

На втором месте Киевская область - по состоянию на 13 октября компенсаций там было согласовано на 367 млн гривен, а через месяц - уже 564 млн гривен.

На третьем месте Николаевская область - по состоянию на 13 октября там согласовали компенсацию на 68 млн гривен, а по состоянию на вчера - 151 млн гривен. Итого на эти три области приходится более половины всех выплат по Украине.

Шуляк подчеркнула - программа "єВідновлення" активно набирает обороты, ведь количество поданных на компенсацию заявлений растет очень стремительно. В частности, только за последний месяц - в период с 13 октября по 14 ноября, украинцы подали через Дію 7498 заявлений. Это на 14% больше, чем месяцем ранее.

В последнее время наблюдаем, что в программе "єВідновлення" процессы представления, обработки данных и получения информации значительно ускорились. Об этом свидетельствует соотношение поданных и отработанных заявлений. Если подано сегодня 57681 заявлений, то отработано из них уже 34099”, - отметила Шуляк.

Она объяснила - максимальный срок рассмотрения заявлений в программе составляет всего 30 дней. Если сравнить с квартирными очередями на получение социального жилья, в которых украинцы стоят десятилетиями, становится понятно, что в случае "восстановления" механизмы государственного финансирования жилищного вопроса работают в десятки тысяч раз эффективнее.

"По состоянию на 14 ноября на 57 тыс. заявлений в компенсации отказали лишь 8450 заявителям. То есть менее 14%", - подчеркнула нардеп.

По ее словам, отказывают в компенсациях в случаях, если заявитель представляет недостоверную информацию о повреждении своего жилья и его степени, если заявление касается места общего пользования, то есть повреждения, например, общее пространство в многоэтажках, или если недвижимость не зарегистрирована в государственном реестре вещных прав.

Также не компенсируют уничтоженную мебель, технику и авто.

"Кроме этого, не смогут получить от государства компенсацию в программе "єВідновлення" люди, которые помогали оккупантам, и подсанкционные лица. Авторы закона о компенсациях неоднократно заявляли, что люди, работающие вопреки интересам государства, не могут воспользоваться государственными средствами на получение компенсации", - сказал он. Также откажут в компенсации тем, у кого есть судимость за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных разделом I "Преступления против основ национальной безопасности Украины" Особой части Уголовного кодекса Украины", - подытожила Шуляк.