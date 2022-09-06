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Шуляк: в строительстве запретят асбест

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Вторник 06 сентября 2022 20:03
Шуляк: в строительстве запретят асбест Фото: главу партии "Слуга народа" Елена Шуляк (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Парламент принял законопроект, запрещающий использование асбеста в строительстве (№ 4142).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Кое-где проблемы со здоровьем украинцев возникают из-за так называемой "бомбы замедленного действия", которой является асбест. Его волокна имеют форму твердых игл, которые во время строительных или ремонтных работ попадают в организм и приводят к неизлечимым болезням дыхательных путей. Именно поэтому мы запретили асбест и изделия и материалы с его содержанием", - заявила Шуляк.

Она заверила, что альтернатива асбесту есть, это более современные и неканцерогенные строительные материалы, которые сохранят здоровье и строителей, и жителей новостроек.

"Украина покупала асбест в России и Казахстане. Именно лобби из этих стран, которое работало в" высоких кабинетах", до сих пор не позволяло запретить асбест в Украине. Но наконец Украина избавится от опасного для здоровья советского строительного наследия", - резюмировала Шуляк.

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Парламент Елена Шуляк
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