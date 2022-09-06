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Шуляк: у будівництві заборонять азбест

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Вівторок 06 вересня 2022 20:03
Шуляк: у будівництві заборонять азбест Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Парламент ухвалив законопроект, який забороняє використання азбесту в будівництві (№ 4142).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Подекуди проблеми зі здоров’ям українців виникають через так звану "бомбу сповільненої дії", якою є азбест. Його волокна мають форму твердих голок, які під час будівельних чи ремонтних робіт потрапляють до організму та призводять до невиліковних хвороб дихальних шляхів. Саме тому ми заборонили азбест та вироби й матеріали із його вмістом", - заявила Шуляк.

Вона запевнила, що альтернатива азбесту є, це більш сучасні та неканцерогенні будівельні матеріали, які збережуть здоров’я і будівельників, і мешканців новобудов.

"Україна купувала азбест в росії та Казахстані. Саме лобі з цих країн, яке працювало у "високих кабінетах", досі не дозволяло заборонити азбест в Україні. Але нарешті Україна позбудеться небезпечного для здоров’я радянського будівельного спадку", - резюмувала Шуляк.

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Парламент Олена Шуляк
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