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Шуляк: спасибо Джонсону и верим в дальнейшее сотрудничество с Великобританией

Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (gettyimages.com)
Автор: Артем Горовенко

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был и остается одним из лучших друзей Украины, благодаря которому Украина смогла удержать натиск российских войск. Но Великобритания и в дальнейшем будет помогать Украине, независимо от фамилии главы ее правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк, комментируя решение Джонсона уйти в отставку.

"Борис Джонсон стал одним из локомотивов международной поддержки Украины. Он не давал европейскому политикуму заснуть, устать от нашей войны. Постоянно подчеркивал, что это - война против всего цивилизованного мира, а не только Украины. А главное - поддерживал нас не на словах, а на деле", - заявила Шуляк.

Вместе с тем она отметила, что отставка Бориса Джонсона ни в коем случае не будет означать прекращения поддержки Украины со стороны Великобритании.

"В Советском Союзе и постсоветских диктатурах политический курс зависел от одного человека. Недаром фамилии таких людей давали названия целым эпохам. Европейские демократии так не работают. В них все зависит от воли народа, которую воплощают в жизнь государственные институты, этим народом избранные. Поэтому мы ожидаем продолжения плодотворного сотрудничества с Великобританией даже после смены премьер-министра", - пояснила она.

Как сообщалось ранее, 7 июля Борис Джонсон объявил, что уходит с поста премьер-министра Британии. Он будет выполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет избран новый лидер.

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Борис ДжонсонВеликобританияЕлена Шуляк