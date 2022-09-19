Шуляк: на соцзащиту ветеранов войны в 2023 году планируют потратить более 6,819 млрд гривен

В госбюджете на следующий год, несмотря на все сложности военного времени, заложено финансирование социальной защиты ветеранов войны и членов их семей на уровне более 6,819 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"В ближайшее время мы будем рассматривать проект государственного бюджета на 2023 год. Конечно, львиная доля пойдет на обеспечение обороноспособности страны. Но даже в такое сложное время мы должны заботиться о нуждающихся. В частности, о наших защитниках и защитницах и членах их семей", - сказала Шуляк.

По ее словам, большую часть запланированных на соцподдержку ветеранов средств потратят на жилье.

"Основной статьей расходов станет обеспечение жильем более 2,8 тыс. человек. На это запланировано потратить 5,501 млрд грн. Остальные средства пойдут на психологическую помощь, социальную и профессиональную адаптацию, санаторно-курортное лечение и развитие спорта ветеранов. Также запланирована финансовая поддержка ветеранов и членов их семей для реализации разных проектов", - сообщила нардеп.