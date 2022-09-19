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Шуляк: на соцзахист ветеранів війни наступного року планують витратити понад 6,819 млрд гривень

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Понеділок 19 вересня 2022 19:07
Шуляк: на соцзахист ветеранів війни наступного року планують витратити понад 6,819 млрд гривень Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

В Держбюджеті на наступний рік попри усі складнощі воєнного часу закладено фінансування соціального захисту ветеранів війни та членів їхніх сімей на рівні понад 6,819 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Найближчим часом ми розглядатимемо проект державного бюджету на 2023 рік. Звичайно, левова частка піде на забезпечення обороноздатності країни. Але навіть у такий складний час ми маємо піклуватися про тих, хто потребує допомоги. Зокрема про наших захисників та захисниць і членів їхніх родин", - сказала Шуляк.

За її словами, більшу частину запланованих на соцпідтримку ветеранів коштів витратять на житло.

"Основною статтею видатків стане забезпечення житлом понад 2,8 тис. людей. На це заплановано витратити 5,501 млрд грн. Решта коштів піде на психологічну допомогу, соціальну та професійну адаптацію, санаторно-курортне лікування та розвиток спорту ветеранів. Також запланована фінансова підтримка ветеранів та членів їхніх сімей для реалізації різноманітних проектів", - повідомила нардеп.

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