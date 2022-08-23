ua ru
Вт, 23 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Шуляк: соцзащита военнослужащих и ветеранов - часть Плана восстановления Украины

Новина українською →
Вторник 23 августа 2022 12:11
Шуляк: соцзащита военнослужащих и ветеранов - часть Плана восстановления Украины Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Верховная рада работает над тем, чтобы украинские защитники были материально обеспечены, социально защищены и имели перспективу после демобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк во время форума "Защитники. Перекличка".

"Мы стремимся обеспечить наших защитников самым современным оружием и техникой, средствами индивидуальной защиты, перейти на натовские стандарты в вооружении, командовании, логистике. Но ни одна сверхсовременная техника не будет работать на поле боя без нашего воина, нашего бойца. Поэтому именно он и его будущее является нашим приоритетом", - сказала она.

Сейчас, по словам Шуляк, парламент работает над тремя направлениями. Первый из них - финансовое обеспечение защитников. Так, сегодня для военнослужащих ВСУ установлены надбавки в 30 тыс. грн за службу в условиях военного положения и 100 тыс. - за непосредственное участие в боевых действиях.

"Ни на одну копейку финансовое обеспечение военнослужащих снижено не было. Достойная оплата труда защитников - консолидированная и твердая позиция команды Президента Зеленского, всего украинского парламента. Мы понимаем, что наши защитники воюют не за деньги, а за свою страну. Но самый приоритетный в стране труд должен был быть оценен по достоинству, а статус защитника государства соответствовал той роли, которую он играет сегодня в жизни Украины", - подчеркнула политик.

Второе направление - социальная защита военнослужащих. Как отметила нардеп, абсолютное большинство законов, которые были приняты и вступили в силу с начала боевых действий, касаются именно социальной защиты военнослужащих и членов их семей.

Речь идет о распространении гарантий соцзащиты военнослужащих, добровольцев и бойцов ТрО ВСУ, освобождение военнослужащих от уплаты военного сбора, введение бесплатной медицинской и психологической реабилитации, большая единовременная денежная помощь, запрет коллекторам взыскивать долги из защитников и их семей, предоставление отпусков по уходу за ребенком не только женщинам, но и мужчинам-военнослужащим.

Третье направление касается адаптации военных к мирным условиям, физической и психологической реабилитации.

"Уже вступил в силу закон, которым мы начали создание государственного органа. Он будет заниматься социальной адаптацией и профессиональной ориентацией военнослужащих, которые демобилизуются и будут нуждаться в помощи общества, возвращаясь к мирной жизни (№7412)", - отметила Шуляк.

Сейчас большинство наших ветеранов вновь защищают страну на фронте, но государство должно создать все необходимые условия, чтобы после победы украинские защитники смогли приобщиться к восстановлению страны, став в строй на экономическом фронте, убеждена Шуляк.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство социальной политики Елена Шуляк
NEWS
Угроза ударов и новые ограничения: как в Украине готовятся ко Дню Независимости
Угроза ударов и новые ограничения: как в Украине готовятся ко Дню Независимости
DAILY
Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании