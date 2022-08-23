Шуляк: соцзащита военнослужащих и ветеранов - часть Плана восстановления Украины

Верховная рада работает над тем, чтобы украинские защитники были материально обеспечены, социально защищены и имели перспективу после демобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк во время форума "Защитники. Перекличка".

"Мы стремимся обеспечить наших защитников самым современным оружием и техникой, средствами индивидуальной защиты, перейти на натовские стандарты в вооружении, командовании, логистике. Но ни одна сверхсовременная техника не будет работать на поле боя без нашего воина, нашего бойца. Поэтому именно он и его будущее является нашим приоритетом", - сказала она.

Сейчас, по словам Шуляк, парламент работает над тремя направлениями. Первый из них - финансовое обеспечение защитников. Так, сегодня для военнослужащих ВСУ установлены надбавки в 30 тыс. грн за службу в условиях военного положения и 100 тыс. - за непосредственное участие в боевых действиях.

"Ни на одну копейку финансовое обеспечение военнослужащих снижено не было. Достойная оплата труда защитников - консолидированная и твердая позиция команды Президента Зеленского, всего украинского парламента. Мы понимаем, что наши защитники воюют не за деньги, а за свою страну. Но самый приоритетный в стране труд должен был быть оценен по достоинству, а статус защитника государства соответствовал той роли, которую он играет сегодня в жизни Украины", - подчеркнула политик.

Второе направление - социальная защита военнослужащих. Как отметила нардеп, абсолютное большинство законов, которые были приняты и вступили в силу с начала боевых действий, касаются именно социальной защиты военнослужащих и членов их семей.

Речь идет о распространении гарантий соцзащиты военнослужащих, добровольцев и бойцов ТрО ВСУ, освобождение военнослужащих от уплаты военного сбора, введение бесплатной медицинской и психологической реабилитации, большая единовременная денежная помощь, запрет коллекторам взыскивать долги из защитников и их семей, предоставление отпусков по уходу за ребенком не только женщинам, но и мужчинам-военнослужащим.

Третье направление касается адаптации военных к мирным условиям, физической и психологической реабилитации.

"Уже вступил в силу закон, которым мы начали создание государственного органа. Он будет заниматься социальной адаптацией и профессиональной ориентацией военнослужащих, которые демобилизуются и будут нуждаться в помощи общества, возвращаясь к мирной жизни (№7412)", - отметила Шуляк.

Сейчас большинство наших ветеранов вновь защищают страну на фронте, но государство должно создать все необходимые условия, чтобы после победы украинские защитники смогли приобщиться к восстановлению страны, став в строй на экономическом фронте, убеждена Шуляк.