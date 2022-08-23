Шуляк: соцзахист військовослужбовців та ветеранів - частина Плану відновлення Україні

Верховна рада працює над тим, щоб українські захисники були матеріально забезпечені, соціально захищені і мали перспективу після демобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк під час форуму "Захисники. Перекличка".

"Ми прагнемо забезпечити наших захисників найсучаснішою зброєю і технікою, засобами індивідуального захисту, перейти на натівські стандарти в озброєнні, командуванні, логістиці. Але жодна надсучасна техніка не працюватиме на полі бою без нашого воїна, нашого бійця. Тому саме він та його майбутнє є нашим пріоритетом", - сказала вона.

Наразі, за словами Шуляк, парламент працює над трьома напрямами. Перший з них - фінансове забезпечення захисників. Так, сьогодні для військовослужбовців ЗСУ встановлені надбавки у 30 тис. грн за службу в умовах воєнного стану та 100 тис. - за безпосередню участь у бойових діях.

"На жодну копійку фінансове забезпечення військовослужбовців знижено не було. Достойна оплата праці захисників - консолідована і тверда позиція команди Президента Зеленського, всього українського парламенту. Ми розуміємо, що наші захисники воюють не за гроші, а за свою країну. Але найпріоритетніша в країні праця мала бути гідно оцінена, а статус захисника держави відповідав тій ролі, яку він відіграє сьогодні у житті України", - наголосила політик.

Другий напрям - соціальний захист військовослужбовців. Як зазначила нардеп, абсолютна більшість законів, які були ухвалені та набули чинності від початку бойових дій, стосуються саме соціального захисту військовослужбовців і членів їх сімей.

Йдеться про поширення гарантій соцзахисту військовослужбовців на добровольців та бійців ТрО ЗСУ, звільнення військовослужбовців від сплати військового збору, запровадження безоплатної медичної і психологічної реабілітації, більша одноразова грошова допомога, заборона колекторам стягувати борги із захисників і їх сімей, надання відпусток для догляду за дитиною не лише жінкам, а й чоловікам-військовослужбовцям.

Третій напрям стосується адаптації військових до мирних умов, фізичної та психологічної реабілітації.

"Вже набув чинності закон, яким ми започаткували створення державного органу. Він опікуватиметься соціальною адаптацією та професійною орієнтацією військовослужбовців, які демобілізуються і потребуватимуть допомоги суспільства, повертаючись до мирного життя (№7412)", - зазначила Шуляк.

Наразі більшість наших ветеранів знову захищають країну на фронті, але держава має створити всі необхідні умови, щоб після здобуття перемоги українські захисники змогли долучитись до відновлення країни, ставши в стрій на економічному фронті, переконана Шуляк.