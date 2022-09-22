Шуляк: "Слуга народу" не готується до виборів-2023, бо має іншу мету

В умовах війни всі політичні партії повинні займатися вирішенням проблем народу. Саме тому питання політики, підготовки до парламентських виборів-2023 у "Слуги народу" зараз відкладені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк в інтервʼю НВ.

"Мені дуже подобається фраза Володимира Зеленського, що зараз є одна єдина партія - це український народ. І, на мою думку, всі політичні партії повинні зараз займатися якраз вирішенням проблем народу, а не підготовкою до виборчого процесу", - переконана вона.

За словами Шуляк, у партії є два вищих керівних органів: політична рада партії і національна рада громад. На сьогодні, враховуючи воєнний стан, і те, що питання політики, підготовки до виборчого процесу не стоять точно на першому місці, та й на другому також, додає голова партії.

Так, розповідає очільниця СН, Національна рада громад, яка об'єднує всіх очільників регіональних осередків, дуже активна, і всі питання, які піднімаються на ній, якраз стосуються роботи безпосередньо з місцевими депутатами.

Усі партійні офіси фактично перетворені на гуманітарні хаби, де ніде не використовують агітації, чи якісь речі, пов’язані з класичною політичною діяльністю. Вона повністю переформатована на інший лад, зазначає народна депутатка.

"Зараз ми активно на рівні партійних осередків долучаємося до процесу відновлення України. А вже коли будуть вибори - у всіх буде можливість розказати, хто що зробив, або не зробив. Люди дуже бачать, хто залишився разом з ними, хто працює в громадах і при чому не важливо де ця громада знаходиться: чи вона у прикордонній області, прикордонному містечку, чи це громада на заході України", - наголосила вона.