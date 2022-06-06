Шуляк: "Слуга народа" планирует развивать сотрудничество с правящей партией Республики Корея

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партию Елену Шуляк во время встречи с делегацией парламентариев Республики Корея в ВР.

"Наша политсила получила значительные успехи на местных выборах в Украине 1,5 года назад. "Слугу народа" на местах представляют 225 глав общин, 6400 депутатов разных уровней. В рамках межпартийного сотрудничества с Республикой Корея нам было бы очень интересно наладить сотрудничество между нашими общинами, муниципалитетами, различными ветвями местного самоуправления", - подчеркнула она.

Шуляк также отметила, что правящая партия Республики Корея имеет три крыла: студенческое, женское и молодежное. "Слуга народа" в свою очередь эффективно развивает женское и молодежное движение - они представлены крыльями "Зе!Женщины" и "ЗеМолодіжка".

"В рамках дальнейшего сотрудничества мы хотели бы, чтобы руководители этих крыльев сотрудничали между собой. У нас есть успехи в развитии женского лидерства. Мы внесли изменения в Избирательный кодекс, где зафиксировали, что представительство женщин в избирательных списках должно составлять не менее 40%. Это помогло значительно увеличить количество женщин, которые были избраны в органы местного самоуправления на местных выборах в 2020 году. Мы бы охотно поделились нашим опытом в этом аспекте", - добавила Шуляк.

Кроме того, парламентарии Украины и Республики Корея обсудили необходимость ратифицировать соглашение между странами о финансовой помощи Украине.

"Наша страна борется на трех фронтах: военном, дипломатическом и экономическом. Мы будем очень благодарны за помощь на каждом из них", - обратилась Шуляк к делегации Республики Корея.