Шуляк: на сегодня надо восстановить более 10 млн квадратных метров жилья

"Если говорить об общем количестве людей, которые потеряли жилье или нуждаются в содействии в ремонте, это 424 тысячи. К тому же известно, что уже более 10 миллионов метров разрушено", - констатировала Шуляк.

По ее словам, скорее всего это еще не полная информация, потому что не все люди успели подать информацию, в том числе и потому, что нет возможности проверить состояние жилья.

Она напомнила, что парламент в первом чтении проголосовал за законопроект № 7198, который предусматривает компенсацию за разрушенное и поврежденное жилье. Сейчас идет работа над правками и после того, как законопроект примут, программа компенсаций начнет действовать.

"Когда не будет врага, мы точно найдем возможность восстановить наши разрушенные города. Мне кажется, что рано озвучивать цифры, делать расчеты, выбирать подходы. Мы должны сконцентрироваться на том, чтобы помочь Вооруженным силам Украины изгнать врага с нашей земли", - подытожила Шуляк.