Шуляк: на сьогодні треба відновити понад 10 млн квадратних метрів житла

"Якщо говорити про загальну кількість людей, які втратили житло або потребують сприяння в ремонті, це 424 тисячі. До того ж відомо, що вже понад 10 мільйонів метрів зруйновано", - констатувала Шуляк.

За її словами, скоріш за все це ще не повна інформація, бо не всі люди встигли подати інформацію, зокрема й тому, що немає можливості перевірити стан житла.

Вона нагадала, що парламент у першому читанні вже проголосував за законопроєкт № 7198, який передбачає компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло. Зараз триває робота над правками й після того, як законопроєкт ухвалять, програма компенсацій почне діяти.

"Коли не буде ворога, ми точно знайдемо можливість відновити наші зруйновані міста. Мені здається, що зарано озвучувати цифри, робити розрахунки, обирати підходи. Ми маємо сконцентруватися на тому, щоб допомогти Збройним силам України вигнати ворога з нашої землі", - підсумувала Шуляк.