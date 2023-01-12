ua ru
Чт, 12 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Шуляк: самочинне будівництво каратиметься позбавленням волі на строк до 5 років

Новость на русском →
Четвер 12 січня 2023 17:12
Шуляк: самочинне будівництво каратиметься позбавленням волі на строк до 5 років Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Самочинне будівництво будівель або споруд каратиметься позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років у тому випадку, якщо ці дії створили небезпеку чи призвели до настання тяжких технологічних аварій, екологічних катастроф, загибелі або масового захворювання населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, таку норму містить законопроект №5877 про зміни до Кримінального кодексу України та Кодексу про адміністративні правопорушення у будівельній сфері. Цей документ - логічне продовження законопроекту №5655 про містобудування.

"Незаконні споруди не просто формально порушують якісь абстрактні бюрократичні норми. Вони завдають цілком реальною шкоди людям або природі. Це - злочин, і винні в ньому мають нести покарання", - зазначила вона.

Згідно з законопроєктом, самочинне будівництво на самовільно зайнятих земельних ділянках, яким завдано значної шкоди її законному власнику, каратиметься штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Також документом передбачений тимчасовий арешт об’єктів незаконного будівництва, який накладається на період розгляду справи до виконання постанови про адміністративне порушення. Тобто, мова про тимчасове позбавлення можливості відчуження, користування та розпорядження такими об’єктами з метою припинення правопорушення та відшкодування заподіяних збитків.

Як повідомлялося раніше, законопроект №5877 є доповненням до базового документу реформи містобудування, законопроекту №5655, прийнятого парламентом 13 грудня 2022 року. Включити його положення до самого №5655 було неможливо, оскільки зміни до Кримінального кодексу обов’язково мають проводитися окремими законами.

Нагадаємо, законопроєкт №5655 про реформу містобудування має на меті тотальну цифровізацію процесу будівництва. Така прозорість, зокрема, буде сприяти залученню іноземних коштів для післявоєнної відбудови українських міст.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олена Шуляк
NEWS
Росія піде ва-банк. Данілов розповів, чого чекати на річницю війни
Росія піде ва-банк. Данілов розповів, чого чекати на річницю війни
DAILY
Битва за Соледар. Що відбувається у боях під Бахмутом і як змінюється фронт на Донбасі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Битва за Соледар. Що відбувається у боях під Бахмутом і як змінюється фронт на Донбасі