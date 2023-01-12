Шуляк: самочинное строительство будет караться лишением свободы сроком до 5 лет

Самочинное строительство зданий или сооружений будет караться лишением свободы на срок от трех до пяти лет в том случае, если эти действия создали опасность или привели к наступлению тяжких технологических аварий, экологических катастроф, гибели или массовому заболеванию населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, такая норма содержит законопроект №5877 об изменениях в Уголовный кодекс Украины и Кодекс об административных правонарушениях в строительной сфере. Этот документ - логическое продление законопроекта №5655 о градостроительстве.

"Незаконные сооружения не просто формально нарушают какие-то абстрактные бюрократические нормы. Они наносят вполне реальный вред людям или природе. Это - преступление, и виновные в нем должны нести наказание", - отметила она.

Согласно законопроекту, самовольное строительство на самовольно занятых земельных участках, которым нанесен значительный ущерб его законному владельцу, будет наказываться штрафом от пяти тысяч до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Также документом предусмотрен временный арест объектов незаконного строительства, налагаемый на период рассмотрения дела до исполнения постановления об административном нарушении. То есть речь о временном лишении возможности отчуждения, пользования и распоряжения такими объектами с целью пресечения правонарушения и возмещения причиненного ущерба.

Как сообщалось ранее, законопроект №5877 является дополнением к базовому документу реформы градостроительства, законопроекту №5655, принятому парламентом 13 декабря 2022 года. Включить его положения до самого №5655 было невозможно, поскольку изменения в Уголовный кодекс обязательно должны проводиться отдельными законами.

Напомним, законопроект №5655 о реформе градостроения преследует цель тотальной цифровизации процесса строительства. Такая прозрачность будет способствовать привлечению иностранных средств для послевоенного восстановления украинских городов.