Шуляк: на рынке будут работать исключительно добропорядочные застройщики жилья

"Законопроект №5091 подписан президентом и уже начинает работать как закон. Сейчас ожидаем, что Министерство экономики и Министерство развития общин и территорий примут соответствующие постановления. Потому что есть еще процедура имплементации закона, чтобы он заработал. Эта инициатива позволит работать добропорядочным застройщикам и полностью выведет с рынка всех, кто работает серым или черным способом", - отметила Шуляк.

Она также подчеркнула, что застройщик должен иметь все разрешительные документы, чтобы зарегистрировать каждую квартиру в реестре Минюста.

"Сейчас мы говорим о первичном рынке недвижимости, новом строительстве. Теперь застройщик, который захочет продавать квартиры, должен будет обязательно в специальном реестре Министерства юстиции зарегистрировать каждую квартиру как специальный объект имущественного права. В этот реестр он сможет попасть только тогда, когда у него будут все разрешительные документы", - сказала она.

Шуляк подчеркнула, что продажа квартир будет осуществляться исключительно в законных стройках.

Раньше нечестный застройщик, у которого не было разрешительных документов, мог выкопать яму, поставить забор и уже открывать продажи. Обычные люди не понимали, есть ли у него разрешительные документы, как это проверить, нужно ли нанимать юристов, адвокатов. Тогда застройщик активно начинал. рекламную кампанию поощрял всех вкладывать деньги. Но оказывалось, что люди инвестировали в незаконное строительство. Сейчас на уровне государственных регуляторных механизмов такой возможности не будет. Продажа квартир исключительно в законных стройках", - добавила она.

По ее словам, регистрация каждой квартиры в реестре Минюста исключит все двойные и тройные перепродажи.