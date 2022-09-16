ua ru
Пт, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Шуляк: с начала действия военного положения парламент принял более 230 законопроектов

Новина українською →
Пятница 16 сентября 2022 17:21
Шуляк: с начала действия военного положения парламент принял более 230 законопроектов Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

В первые месяцы войны парламент был консолидирован, и все решения, выносимые в сессионный зал, принимались абсолютным большинством голосов. Впрочем, сейчас в Верховную раду возвращается политика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в эфире Украинского радио.

"Многие решения набирали 300+ голосов, это конституционное большинство. Перед тем, как законопроекты выносились в зал, они очень тщательно обсуждались всеми представителями фракций и депутатских групп. И дальше уже проходили голосование без обсуждений", - заявила Шуляк.

По ее словам, всего с 24 февраля благодаря такому режиму работы парламента удалось принять 230 различных законопроектов и постановлений, большинство из которых касаются вопросов обороны и социальной защиты.

"Это был парламент, который сплотился и выступил единственной оборонной коалицией или платформой, где можно было договариваться, несмотря на то, в какой ты политической силе. Не было ни одного популизма и политики. Был конструктив, который позволил вовремя принять очень много законодательных инициатив", - сказала политик.

В то же время она констатирует, что сейчас в Раду снова вернулась политическая составляющая.

"Мы уже столкнулись и с поправочным спамом, когда в законопроект можно подавать тысячу правок и больше. И с тем, что некоторые лидеры фракций потребовали больше внимания для того, чтобы выступать за трибуной, а затем снимать себя на видео и выкладывать в социальных сетях. Политика без пиара, к сожалению, даже во времена войны не существует", - подытожила Шуляк.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Парламент Елена Шуляк
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов и "приземлили" вертолет: названы новые потери РФ
ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов и "приземлили" вертолет: названы новые потери РФ
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники