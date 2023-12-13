Шуляк розповіла про законодавчі ініціативи для відбудови України та способи залучення до неї громадян

Однією з найголовніших змін у сфері відновлення на законодавчому рівні, над якою працюють зараз і комітет, і Мінвідновлення, і експертне середовище, є законодавча рамка ефективного відновлення.

За словами Шуляк, законопроект “Про основні засади відновлення” передбачає запровадження у відновленні принципів зеленої, інклюзивної та цифрової економіки, відбудови, що буде проводитися за принципом "будуй краще ніж було" з використання кращих рішень, та заохочення співробітництва "рівний-з- рівним" між містами, регіонами і країнами.

"Один з головних принципів, за яким має відбуватись відновлення України - прозорість. Ми вкладаємо в це поняття ретельний моніторинг процесів відновлення, і оцінювання проєктів відбудови і їх подальший аудит. Моніторинг здійснюватиметься на основі системи DREAM, оцінювання проєктів відбуватиметься на підставі моніторингових звітів, статистичної інформації, перевірок, оцінок експертів, науковців та неурядових організацій, а аудит буде проводитись для об‘єктів, відновлення яких відбувається за рахунок Національного фонду відновлення. Всім цим буде займатися безпосередньо Рада прозорості та підзвітності при Агентстві відновлення", - повідомила нардеп.

Другою надважливою зміною, яку запроваджує законопроект "Про основні засади відновлення" - законодавче закріплення статусу цифрової екосистеми відбудови України DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management).

Шуляк також пояснила - DREAM стане головним інформаційно-комунікаційним інструментом для автоматизації процесів управління проєктами відновлення і моніторингу реалізації проєктів та використання фінансових ресурсів. І вищезгаданий законопроект зробить DREAM обов'язковим для використання громадами.

В DREAM потрібно буде обов’язково вносити інформацію щодо об’єктів у випадках, якщо:

Замовником будівництва є/мають намір стати органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємство, державні та комунальні установи або організації, суб’єкти з вирішальною часткою державної власності;

Будівництво фінансується за бюджетні кошти.

"Важливим доказом прозорості буде те, що, інформація, яка міститиметься в DREAM, буде відкритою і загальнодоступною. Моніторинг кожного проекту відновлення від його народження до повної реалізації зможе здійснити не лише уповноважена особа, чиновник міністерства тощо, а будь-яка родина, будь-який громадянин, який хоче дізнатись, на якому етапі знаходиться той чи інший проект - його квартал, його будинок, його вулиця", - підкреслила Шуляк.

Вона також зауважила, що громадяни зможуть не лише слідкувати за реалізацією актуальних для них проєктів відбудови, а приймати в них все більш активну участь. Для цього зараз готується теж низка відповідних законопроєктів. По-перше, законопроєкт №7283, який дозволить громадянам не лише бути причетними до відбудови на рівні представників комісій програми "єВідновлення", а і здійснювати:

ОМС самостійно регулюватимуть порядок ініціювання та застосування механізмів місцевої демократії (у статутах територіальних громад або окремих рішеннях);

Визначення переліку форм громадської участі і доповнення вже існуючими формами, які не врегульовані законом;

Визначення, які питання мають регулюватися рішеннями ОМС, а які статутом територіальної громади;

Удосконалення інструменту електронних петицій;

Участь громадян у формування й розподілу місцевого бюджету.

"Також ми плануємо покращити роботу органів самоорганізації населення (ОСН). Ми хочемо на законодавчому рівні дати їм можливість стати активними учасниками проєктів розвитку і отримувати на це фінансування з місцевих бюджетів. Оскільки органи ОСН максимально продемонстрували, наскільки ефективними вони можуть бути - навіть у перші тижні і місяці війни, коли люди гуртувалися, приймали рішення у межах своїх вулиць, кварталів і навіть будували блокпости", - пояснила Шуляк.

За її словами, все це передбачає законопроект №6319.