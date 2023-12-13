Шуляк рассказала о законодательных инициативах по восстановлению Украины и способах привлечения к ней граждан

Одним из главных изменений в сфере восстановления на законодательном уровне, над которым сейчас работают и комитет, и Минвосстановления, и экспертная среда, является законодательная рамка эффективного восстановления.

По словам Шуляк, законопроект "Об основных основах восстановления" предусматривает введение в восстановление принципов зеленой, инклюзивной и цифровой экономики, восстановления, которое будет проводиться по принципу "строй лучше, чем было" по использованию лучших решений, и поощрение сотрудничества "равно-с-равным" между городами, регионами и странами.

"Один из главных принципов, по которому должно происходить восстановление Украины –- прозрачность. Мы вкладываем в это понятие тщательный мониторинг процессов восстановления, и оценка проектов восстановления и их дальнейший аудит. Мониторинг будет осуществляться на основе системы DREAM, оценка проектов будет происходить на основании мониторинговых отчетов, статистической информации, проверок, оценок экспертов, научных работников и неправительственных организаций, а аудит будет проводиться для объектов, восстановление которых происходит за счет Национального фонда восстановления. Всем этим будет заниматься непосредственно Совет прозрачности и подотчетности при Агентстве восстановления", - сообщила нардеп.

Вторым важным изменением, которое вводит законопроект "Об основных принципах восстановления" - законодательное закрепление статуса цифровой экосистемы восстановления Украины DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management).

Шуляк также объяснила – DREAM станет главным информационно-коммуникационным инструментом для автоматизации процессов управления проектами восстановления и мониторинга реализации проектов и использования финансовых ресурсов. И этот законопроект сделает DREAM обязательным для использования общинами.

В DREAM нужно будет обязательно вносить информацию об объектах в случаях, если:

Заказчиком строительства являются/намерены стать органы государственной власти, органы местного самоуправления, предприятие, государственные и коммунальные учреждения или организации, субъекты с решающей долей государственной собственности;

Строительство финансируется из бюджетных средств.

"Важным доказательством прозрачности будет то, что информация, которая будет содержаться в DREAM, будет открытой и общедоступной. Мониторинг каждого проекта восстановления от его рождения до полной реализации сможет осуществить не только уполномоченное лицо, чиновник министерства и т.д., а любая семья, любой какой гражданин, желающий узнать, на каком этапе находится тот или иной проект - его квартал, его дом, его улица", - подчеркнула Шуляк.

Она также отметила, что граждане смогут не только следить за реализацией актуальных для них проектов восстановления, но и принимать в них все более активное участие. Для этого сейчас готовится ряд соответствующих законопроектов. Во-первых, законопроект №7283, который позволит гражданам не только быть причастными к восстановлению на уровне представителей комиссий программы "єВідновлення", но и осуществлять:

ОМС будут самостоятельно регулировать порядок инициирования и применения механизмов местной демократии (в уставах территориальных общин или отдельных решениях);

определение перечня форм общественного участия и дополнение уже существующими формами, не урегулированными законом;

Определение, какие вопросы должны регулироваться решениями ОМС, а какие - уставом территориальной общины;

Усовершенствование инструмента электронных петиций;

Участие граждан в формировании и распределении местного бюджета.

"Мы планируем улучшить работу органов самоорганизации населения (ОСН). Мы хотим на законодательном уровне дать им возможность стать активными участниками проектов развития и получать на это финансирование из местных бюджетов. Поскольку органы ОСН максимально продемонстрировали, насколько эффективными они могут быть - даже в первые. недели и месяцы войны, когда люди сплачивались, принимали решения в пределах своих улиц, кварталов и даже строили блокпосты", - пояснила Шуляк.

По ее словам, все это предполагает законопроект №6319.