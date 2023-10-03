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Шуляк розповіла, скільки грошей українці вже витратили на ремонт житла в рамках "єВідновлення"

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

З моменту запуску програми "єВідновлення" українці скористалися коштами, отриманими як компенсація за пошкоджене в результаті збройної агресії РФ житло, 27385 разів на загальну суму 329 млн грн. Це на 17% і на 4 тис. транзакцій більше за показник минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, основну кількість транзакцій - 85%, складають витрати на будівельні матеріали. На них українці витратили вже 279 млн грн. 10% транзакцій на суму 32 млн грн припадає на придбання шпалер, фарби, скла. І лише 5% - на оплату будівельних послуг. На них українці витратили близько 18 млн грн.

"Як і раніше, середній чек цих витрат складає 12 021 грн, але має тенденцію до поступового зниження. Це є одним із результатів розширення переліку дозволених МСС у програмі.  Так, на сьогодні долучитися до програми можуть компанії, що займаються виробництвом покриття для підлоги, товарів для дому, лакофарбової продукції, обладнання водопровідної і опалювальної системи, підрядники з електрики, бетонних і теслярських робіт тощо", - зауважила Шуляк.

Партнерами програми, пояснює вона, сьогодні зареєстровано вже 1263 компаній, причому переважну більшість з них - 84%, складають українські ФОПи.  А обміняти отримані у якості компенсації кошти на будівельні матеріали чи послуги можна в одній з 3685 точок продажу.

Нагадаємо, 18 вересня у Верховній раді зареєстровано законопроект №10063, що передбачає грошову компенсацію за ремонт пошкодженого житла, який громадяни зробили власним коштом.

Почати виплачувати такі компенсації зможуть після внесення відповідних змін до закону №2923-IX, який регулює порядок виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок російської агресії.

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Олена ШулякЖитло