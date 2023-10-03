Шуляк рассказала, сколько денег украинцы уже потратили на ремонт жилья в рамках "єВідновлення"

По ее словам, основное количество транзакций - 85%, составляют затраты на строительные материалы. На них украинцы потратили уже 279 млн. грн. 10% транзакций на сумму 32 млн грн приходится на покупку обоев, краски, стекла. И только 5% – на оплату строительных услуг. На них украинцы потратили около 18 млн. грн.

"По-прежнему средний чек этих расходов составляет 12 021 грн, но имеет тенденцию к постепенному снижению. Это является одним из результатов расширения перечня разрешенных МСС в программе. Так, на сегодня присоединиться к программе могут компании, занимающиеся производством напольного покрытия, товаров для дома, лакокрасочной продукции, оборудования водопроводной и отопительной системы, подрядчики по электричеству, бетонным и плотничным работам и тому подобное", - отметила Шуляк.

Партнерами программы, объясняет она, сегодня зарегистрировано уже 1263 компаний, причем подавляющее большинство из них - 84%, составляют украинские ФЛПы. А обменять полученные в качестве компенсации средства на строительные материалы или услуги можно в одной из 3685 точек продаж.

Напомним, 18 сентября в Верховной раде зарегистрирован законопроект №10063, предусматривающий денежную компенсацию за ремонт поврежденного жилья, который граждане сделали за свой счет.

Начать выплачивать такие компенсации смогут после внесения соответствующих изменений в закон №2923-IX, регулирующий порядок выплаты компенсаций гражданам, чье жилье было повреждено или разрушено в результате российской агрессии.