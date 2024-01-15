Шуляк розповіла, що входитиме в програму комплексного відновлення Київської області

Відповідну програму Київська обласна військова адміністрація вже розробила в партнерстві з Департаментом містобудування та архітектури Київської ОДА та за підтримки Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерства цифрової трансформації України і проєкту TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах.

За її словами, за рішенням Київської облради, програма комплексного відновлення Київщини передбачає запуск до 2027 року трамвайного сполучення "Київ - Буча - Гостомель - Блиставиця”. Очікується, що це зменшить навантаження маршрутних таксі на автодорогу, що сприятиме покращенню трафіку на цій ділянці шляху.

Серед житлових планів - відбудова 104 приватних житлових будинків, які були повністю зруйновані, а також викуп за програмою "Нова оселя" готових квартир у новобудовах Київської області для осіб, житло яких було знищено.

Крім цього, планується відновити багатоквартирні будинки, які підлягають капітальному ремонту та демонтажу. Загалом, зазначила Шуляк, відбудувати планують 405 будинків, з яких 352 підлягають реконструкції і 53 будуть побудувати з нуля.

У напрямку відновлення соціальної інфраструктури планують повністю відбудувати 4 школи, 6 дитсадів і 3 заклади професійно-технічної освіти. Також планують створити лікарні, що надаватимуть у плановому і екстреному порядку високоспеціалізовану медичну допомогу в умовах стаціонару і амбулаторно.

"Йдеться про будівництво та реорганізацію КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарні" і КНП КОР "Київська обласна дитяча лікарня” до лікарень обласного рівня. Орієнтований бюджет 1 обласної лікарні - 5 млрд грн. Фінансування планується отримати з донорських коштів та за рахунок субвенцій з бюджету", - повідомила Шуляк.

Як повідомив директор Департаменту містобудування Київської ОВА Ярослав Янович, загалом програма комплексного відновлення території Київської області до 2027 року передбачає реалізацію цілого комплексу змін для повноцінного відновлення і покращення території області і населених пунктів Київщини, які постраждали внаслідок бойових дій.

Шуляк додала, що зараз розробляється вже кілька десятків програм комплексного відновлення у більшості областей.

"Лише мешканці громад повинні вирішувати, у який спосіб потрібно відновлювати і розвивати свою домівку. Тому розробкою програм комплексного відновлення займатися органи місцевого самоврядування з активним залученням бачення і пропозицій від мешканців. Це один з проявів децентралізації", - резюмувала вона.