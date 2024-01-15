Шуляк рассказала, что будет входить в программу комплексного восстановления Киевской области

Соответствующая программа Киевская областная военная администрация уже разработала в партнерстве с Департаментом градостроительства и архитектуры Киевской ОГА и при поддержке Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, Министерства цифровой трансформации Украины и проекта TAPAS Project/Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах.

По ее словам, по решению Киевского облсовета, программа комплексного восстановления Киевщины предусматривает запуск к 2027 году трамвайного сообщения "Киев - Буча - Гостомель - Блиставица". Ожидается, что это снизит нагрузку маршрутных такси на автодорогу, что будет способствовать улучшению трафика на этом участке пути.

Среди жилых планов - восстановление 104 частных жилых домов, полностью разрушенных, а также выкуп по программе "Новый дом" готовых квартир в новостройках Киевской области для лиц, жилье которых было уничтожено.

Кроме того, планируется восстановить многоквартирные дома, подлежащие капитальному ремонту и демонтажу. В общей сложности, отметила Шуляк, отстроить планируют 405 домов, из которых 352 подлежат реконструкции и 53 будут построить с нуля.

В направлении восстановления социальной инфраструктуры планируют полностью отстроить 4 школы, 6 детсадов и 3 заведения профессионально-технического образования. Также планируют создать больницы, которые будут оказывать в плановом и экстренном порядке высокоспециализированную медицинскую помощь в условиях стационара и амбулаторно.

"Речь идет о строительстве и реорганизации КНП КОР "Киевская областная клиническая больница" и КНП КОР "Киевская областная детская больница" в больницы областного уровня. Ориентированный бюджет 1 областной больницы – 5 млрд грн. Финансирование планируется получить из донорских средств и за счет субвенций из бюджета", - сообщила Шуляк.

Как сообщил директор Департамента градостроительства Киевской ОВА Ярослав Янович, программа комплексного восстановления территории Киевской области до 2027 года предусматривает реализацию целого комплекса изменений для полноценного восстановления и улучшения территории области и населенных пунктов Киевщины, пострадавших в результате боевых действий.

Шуляк добавила, что сейчас разрабатывается уже несколько десятков программ комплексного обновления в большинстве областей.

"Только жители общин должны решать, каким образом нужно восстанавливать и развивать свой дом. Поэтому разработкой программ комплексного восстановления заниматься органы местного самоуправления с активным привлечением видения и предложений от жителей. Это одно из проявлений децентрализации", - резюмировала она.