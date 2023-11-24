Шуляк розповіла про необхідні законодавчі зміни щодо участі жінок у виборах

Кожна українка повинна мати можливість реалізувати своє виборче право - бути обраною до представницького органу держави. Втім, через повномасштабну війну її право на це обмежено. Щоб виправити законодавчу недосконалість потрібно внести певні законодавчі зміни.

"Згідно діючого законодавства, щоб мати можливість балотуватися у народні депутати українські громадяни повинні проживати в Україні не менше ніж 5 років і перебувати за кордоном не більше ніж 90 днів поспіль. Водночас, після 24 лютого 2022 року надзвичайно багато українок, шукаючи порятунку для себе і дітей, були змушені виїхати за межі України і досі не повернулися. Тобто, вони за кордоном вже набагато довше, ніж 3 місяці. А це автоматично означає, що у пасивному виборчому праві вони обмежені", - пояснила вона.

Саме тому, за словами нардепа у положеннях Виборчого кодексу України слід розглянути можливість розширення переліку виняткових випадків, які не вважатимуться порушеннями виборчого законодавства. Крім цього, Україні загалом потрібно працювати у напрямку збільшення гендерних квот для жінок.

Шуляк підкреслила - сьогодні партія "Слуга народу" налічує майже 4 тисячі жінок на всіх рівнях: це понад 2,5 ти. депутаток, майже 300 голів фракцій і десятки голів громад від "Слуги народу". А ухваливши парламентом у 2020-му нове виборче законодавство, яке передбачало квоту для жінок у виборчому списку - 40%, стало зрозуміло, що якщо раніше у міських радах представництво жінок становило 20%, то після виборів - 31%. В обласних радах представництво підвищилось з 15 до 21%.

"Ці цифри мають справедливе право зростати, адже професіоналізм і лідерство не мають статі. Втім, саме зараз - під час війни, через мілітаризацію прогнозованим може бути зростання патріархальних настроїв щодо пріоритету для чоловіків у висуванні на будь-які посади. Тому сьогодні перед нами всіма стоїть завдання закріпити гендерну рівність не лише в законах, але й на рівні суспільної думки, суспільної свідомості. Лише так ми зможемо подолати спадщину минулого у гендерних відносинах та становищі жінки", - підсумувала Шуляк.

Нагадаємо, з 2013 по 2019 рік в Україні діяла добровільна 30-відсоткова гендерна квота, згідно з законом про політичні партії. Втім, 11 липня 2019 року Верховна рада ухвалила Виборчий кодекс, який передбачав запровадження гендерних квот в Україні на рівні 40%.

Згідно з поправками до нього, у кожній п'ятірці партійного виборчого списку мають бути як чоловіки, так і жінки - не менше двох кандидатів кожної статі.