Шуляк розповіла про кроки, з яких варто починати комплексне відновлення громад та регіонів

За її словами, досвід Київщини, яка першою презентувала Програму комплексного відновлення засвідчує: узагальнення необхідних даних у єдиному джерелі та аналіз допомагає напрацювати конкретні плани щодо відбудови.

"Тому перша перевага - системний аналіз ресурсів громад. Збір максимальної кількості даних, що наявні в самій громаді, обласній адміністрації та державних реєстрах та базах - цього буде достатньо для створення повноцінної картини. Зокрема, дані про руйнування можна брати з офіційного джерела верифікованої інформації - Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Як допоміжні джерела можна використовувати внутрішні документи громади про обстеження пошкоджених об’єктів", - пояснила Шуляк.

Для визначення першочергових заходів, народна депутатка відзначила важливість оцінки та аналізу викликів, які постали перед громадою та регіоном через повномасштабне вторгнення.

"Це широке коло питань, таких як заміновані території, екологічні проблеми, відтік населення, руйнування житлової та транспортної інфраструктури. Узагальнення цієї інформації дає зрозуміти, яких заходів першочергово потребує громада. Іншими словами, Програма комплексного відновлення слугує для визначення пріоритетності відбудови", - наголосила Шуляк.

Голова комітету зазначила, що друга перевага - основа для розробки містобудівної документації та стратегій розвитку.

"Наразі уряд за участі нашої команди та інших експертів розроблює нову архітектуру планувальних документів. У результаті стратегічне та просторове планування розвитку громад та регіонів має стати синхронізованим та більш ефективним. Програма комплексного відновлення стане базовим документом у цій новій архітектурі. Вона об’єднує в собі одночасно просторове та стратегічне планування, тож надалі може стати основою для нової містобудівної документації та стратегії розвитку території", - розповіла Шуляк.

Вона додала, що третьою перевагою розробки Програми комплексного відновлення є відбудова за новими стандартами та принципами.

"Нам потрібно не просто відбудувати зруйноване, а зробити це «краще, ніж було». Тому програма має сприяти впровадженню таких сучасних підходів, як раціональне просторове планування, стала міська мобільність, безбар’єрність, інклюзивність, енергоефективність та екологічність. Окрім очевидних переваг, це також допоможе переорієнтувати регіональні проєкти у такий спосіб, щоб на них можна було отримати фінансування від ЄС у рамках Українського фонду та потенційно - у рамках інших програм ЄС, зокрема Фонду регіонального розвитку", - зазначила Шуляк.

Нардеп відзначила, що четвертою перевагою у розробці Програми комплексного відновлення є залучення громадян.

"Вивчення потреб громадськості - ключовий етап підготовки програми. Для цього має бути створена спеціальна консультативна група з-поміж представників усіх зацікавлених сторін. Також законодавчо закладена необхідність збору пропозицій безпосередньо від громадян. Досвід регіонів та громад, що вже розроблюють Програму свідчить, що варто спілкуватися з місцевим бізнесом, громадськими організаціями та активістами для того, щоб зібрати від них найбільш актуальні пропозиції", - сказала Шуляк.

Резюмуючи, вона додала, що завдяки розробці Програми комплексного відновлення постраждалі регіони та громади зможуть врахувати потреби жителів та позиції експертів - щоб визначити ключові пріоритети відновлення.