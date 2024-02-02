Шуляк рассказала о шагах, с которых следует начинать комплексное восстановление общин и регионов

По ее словам, опыт Киевщины, которая первой презентовала Программу комплексного восстановления, свидетельствует: обобщение необходимых данных в единственном источнике и анализ помогает наработать конкретные планы по восстановлению.

"Поэтому первое преимущество - системный анализ ресурсов общин. Сбор максимального количества данных, имеющихся в самой общине, областной администрации и государственных реестрах и базах - этого будет достаточно для создания полноценной картины. В частности, данные о разрушениях можно брать из официального источника верифицированной информации - Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. В качестве вспомогательных источников можно использовать внутренние документы общества об обследовании поврежденных объектов", - пояснила Шуляк.

Для определения первоочередных мер, народная депутат отметила важность оценки и анализа вызовов, которые предстали перед обществом и регионом через полномасштабное вторжение.

"Этот широкий круг вопросов, таких как заминированные территории, экологические проблемы, отток населения, разрушение жилищной и транспортной инфраструктуры. Обобщение этой информации дает понять, в каких мерах в первую очередь нуждается община. Другими словами, Программа комплексного восстановления служит для определения приоритетности восстановления", - подчеркнула Шуляк.

Глава комитета отметила, что второе преимущество – основа для разработки градостроительной документации и стратегий развития.

"В настоящее время правительство при участии нашей команды и других экспертов разрабатывает новую архитектуру планировочных документов. В результате стратегическое и пространственное планирование развития общин и регионов должно стать синхронизированным и более эффективным. Программа комплексного обновления станет базовым документом в этой новой архитектуре. Она объединяет в себе одновременно пространственное и стратегическое планирование, поэтому в дальнейшем может стать основой для новой градостроительной документации и стратегии развития территории", - рассказала Шуляк.

Она добавила, что третьим преимуществом разработки Программы комплексного восстановления является восстановление по новым стандартам и принципам.

"Нам нужно не просто отстроить разрушенное, а сделать это «лучше, чем было». Поэтому программа должна способствовать внедрению таких современных подходов, как рациональное пространственное планирование, стала городская мобильность, безбарьерность, инклюзивность, энергоэффективность и экологичность. Кроме очевидных преимуществ, это также поможет переориентировать региональные проекты таким образом, чтобы на них можно было получить финансирование от ЕС в рамках Украинского фонда и потенциально в рамках других программ ЕС, в частности Фонда регионального развития», - отметила Шуляк.

Нардеп отметила, что четвертым преимуществом в разработке программы комплексного восстановления является привлечение граждан.

"Изучение потребностей общественности - ключевой этап подготовки программы. Для этого должна быть создана специальная консультативная группа из представителей всех заинтересованных сторон. Также законодательно заложена необходимость сбора предложений непосредственно от граждан. Опыт регионов и общин, уже разрабатывающих Программу свидетельствует, что стоит общаться с местным бизнесом, общественными организациями и активистами для того чтобы собрать от них наиболее актуальные предложения", - сказала Шуляк.

Резюмируя, она добавила, что благодаря разработке Программы комплексного восстановления пострадавшие регионы и общины смогут учесть потребности жителей и позиции экспертов, чтобы определить ключевые приоритеты восстановления.