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Шуляк розповіла, якою буде компенсація за зруйноване під час війни житло

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Середа 05 жовтня 2022 16:33
Шуляк розповіла, якою буде компенсація за зруйноване під час війни житло Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

На сьогодні російськими окупантами зруйновано або пошкоджено понад 19 млн кв м житла. Проте кожна людина, яка лишилась без домівки, зможе отримати компенсацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк в ефірі "Сніданок з 1+1".

"У Дію вже подано 267 тис. заявок, у нас понад 19 млн кв м зруйнованого та пошкодженого житла. Це стільки, скільки ми два роки будували. Але росія все знищила", - заявила вона.

За її словами, у парламенті розглядається проєкт бюджету на 2023 і в ньому будуть передбачені фінанси та механізми, за допомогою яких люди зможуть скористуватися компенсацією, не чекаючи репарацій від РФ.

"Ми ділимо житло на зруйноване, яке не підлягає відновленню і таке, яке можна відремонтувати. За зруйноване житло люди зможуть отримати компенсацію у вигляді цільових грошей на придбання нового. Не важливо, де було зруйновано будинок чи квартиру, людина зможе обрати будь-який населений пункт України, де вона хоче жити. Не забуваємо, що в нас понад 1000 релокованих підприємств. Тому люди захочуть обрати житло там, де вони працюють. Вони матимуть максимальну свободу у виборі житла", - підсумувала Шуляк.

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Олена Шуляк Житло
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