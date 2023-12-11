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Шуляк розповіла, коли в Україні відновлять активну фазу реформи місцевого самоврядування

Фото: Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

З наступного року в Україні відновлять активну фазу реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, що розпочалася у квітні 2014 року. Втім, процеси децентралізації тривали навіть попри воєнний стан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

За її словами, допомогло і створення дієвих адміністративних структур на місцевому рівні, які впоралися зі збільшеним обсягом послуг, що надавалися в тому числі й вимушеним переселенцям. Ідеться про повністю сформовані ЦНАПи, відділи соціального забезпечення тощо.

Нардеп зазначила, що говорячи про місцеве самоврядування, необхідно повністю впровадити засади пропорційності та субсидіарності - управління за принципом "знизу вгору". А для цього необхідно врегулювати питання розподілу повноважень між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також - між різними рівнями самоврядних органів. 

"Ідеться про оновлення закону про місцеве самоврядування, а також галузевого законодавства. Щоб повноцінно забезпечити реалізацію згаданого принципу субсидіарності, слід також впровадити механізм нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування. Тобто розглянути та прийняти законопроект № 4298 про місцеві державні адміністрації в частині створення органів префектурного типу", - заявила Шуляк. 

Вона нагадала: реформа децентралізації триватиме до 2027 року і має на меті створення спроможних, інклюзивних, прозорих та інтегрованих територіальних громад з достатніми обсягами фінансування. 

"Серед пріоритетних напрямків у продовженні децентралізації - посилення участі організацій громадянського суспільства та громадських активістів у процесах вироблення рішень у громадах, вдосконалення реалізації прав громадян на участь у місцевому самоврядуванні, зокрема у контексті відбудови. Також - робота над розвитком та поширенням практик створення органів самоорганізації населення та багато іншого”, - підсумувала Шуляк. 

Нагадаємо, 7 листопада Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України презентувало дорожню карту реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Вона складається з більш ніж 30 важливих пунктів.

Зокрема, для створення спроможної територіальної громади слід визначити її критерії з урахуванням воєнних викликів та євроінтеграції, а також відновити місцеве самоврядування на деокупованих територіях.

Крім цього, необхідно переглянути повноваження ОМС та органів виконавчої влади відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування і розробити концептуальні засади запровадження місцевої статистики, яка буде регулярно проводитись на основі зібраних верифікованих цифрових даних.

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Олена ШулякМісцеве самоврядування