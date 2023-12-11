Шуляк рассказала, когда в Украине возобновят активную фазу реформы местного самоуправления

По ее словам, помогло и создание действенных административных структур на местном уровне, которые справились с увеличенным объемом предоставляемых услуг, в том числе и вынужденным переселенцам. Речь идет о полностью сложившихся ЦНАПах, отделах социального обеспечения и т.д.

Нардеп отметила, что говоря о местном самоуправлении, необходимо полностью внедрить принципы пропорциональности и субсидиарности - управления по принципу "снизу вверх". А для этого необходимо урегулировать вопросы распределения полномочий между органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также между разными уровнями самоуправляющихся органов.

"Речь идет об обновлении закона о местном самоуправлении, а также отраслевом законодательстве. Чтобы полноценно обеспечить реализацию упомянутого принципа субсидиарности, следует также внедрить механизм надзора за законностью решений органов местного самоуправления. То есть рассмотреть и принять законопроект № 4298 о местных государственных администрациях в части создания органов префектурного" типа", - заявила Шуляк.

Она напомнила: реформа децентрализации будет продолжаться до 2027 года и преследует цель создания состоятельных, инклюзивных, прозрачных и интегрированных территориальных общин с достаточным объемом финансирования.

Среди приоритетных направлений в продолжении децентрализации - усиление участия организаций гражданского общества и общественных активистов в процессах выработки решений в общинах, совершенствование реализации прав граждан на участие в местном самоуправлении, в частности в контексте восстановления. Также - работа над развитием и распространением практик создания органов самоорганизации населения и многое другое”, - подытожила Шуляк.

Напомним, 7 ноября Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины представило дорожную карту реформы местного самоуправления и территориальной организации власти. Она состоит из более 30 важных пунктов.

В частности, для создания состоятельного территориального общества следует определить его критерии с учетом военных вызовов и евроинтеграции, а также восстановить местное самоуправление на деоккупированных территориях.

Кроме того, необходимо пересмотреть полномочия ОМС и органов исполнительной власти в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления и разработать концептуальные основы введения местной статистики, которая будет регулярно проводиться на основе собранных верифицированных цифровых данных.