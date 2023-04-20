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Шуляк розповіла, як змінюються стандарти містобудування при відновленні України

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Повоєнна Україна не повинна стати копією старої пострадянської, тому відновлення громад відбуватиметься з урахуванням декількох базових принципів. І першим з них є безпека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голова комітету ВР з питань організації держвлади, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк під час Міжнародного саміту міст і регіонів.

"Україна за період війни змінила підходи до містобудування. І роль парламенту в цьому важко переоцінити. Один з перших документів, який ми прийняли, стосувався безпеки - законопроект №7398 про систему цивільного захисту", - сказала вона.

Голова комітету підкреслила, що безпекові вимоги у сучасній Україні є вищими, ніж у деяких країнах Європи, тому при будівництві об’єктів за європейськими проєктами їх доводиться доопрацьовувати - зокрема, додаючи до будівель укриття.

Другим важливим принципом є енергоефективність, яка стала особливо актуальною після зимових обстрілів росією енергетичної інфраструктури України. Одним з ключових документів тут став законопроект №6485 про комплексну термомодернізацію.

Третій принцип - безбар’єрність, яка також прописана в нещодавно прийнятому законодавстві. Шуляк навела приклад, коли у багатьох органів місцевої влади веб-сайти не адаптовані для людей з порушеннями зору. Нове законодавство, зокрема законопроект №5655 щодо реформування сфери містобудівельної діяльності, зобов’язує їх виправити це.

Також Шуляк нагадала, що Верховна рада імплементувала в Україні 305 європейський регламент, що стосується вимог до якості та безпеки будівельних матеріалів.

"Україна має відновлюватися з сучасних інноваційних будматеріалів. Ця норма мала вступити в силу вже цього року, але через війну її перенесли на 2025 рік. Тому маємо час підготувати організаційно і наші лабораторії, і наших виробників", - зазначила Шуляк.

Окрім того, голова комітету назвала цифровізацію в містобудуванні важливим антикорупційним чинником при відбудові України.

Нагадаємо, нещодавно парламент ухвалив у другому читанні та в цілому законопроект про компенсацію пошкодженого та зруйнованого житла (№7198), його вже підписав президент України.

Очікується, що процес компенсації розпочнеться наприкінці травня 2023 року.

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інфраструктураОлена Шуляк