Шуляк рассказала, как изменяются стандарты градостроительства при восстановлении Украины

"Украина за период войны изменила подходы к градостроительству. И роль парламента в этом трудно переоценить. Один из первых документов, который мы приняли, касался безопасности - законопроект №7398 о системе гражданской защиты", - сказала она.

Глава комитета подчеркнула, что требования безопасности в современной Украине выше, чем в некоторых странах Европы, поэтому при строительстве объектов по европейским проектам их приходится дорабатывать - в частности, добавляя к зданиям укрытия.

Вторым важным принципом является энергоэффективность, которая стала особенно актуальна после зимних обстрелов россией энергетической инфраструктуры Украины. Одним из ключевых документов здесь стал законопроект №6485 о комплексной термомодернизации.

Третий принцип - безбарьерность, которая также прописана в недавно принятом законодательстве. Шуляк привела пример, когда у многих органов местных властей веб-сайты не адаптированы для людей с нарушениями зрения. Новое законодательство, в частности законопроект №5655 о реформировании сферы градостроительной деятельности, обязывает их исправить это.

Также Шуляк напомнила, что Верховная рада имплементировала в Украине 305 европейский регламент, касающийся требований к качеству и безопасности строительных материалов.

"Украина должна восстанавливаться из современных инновационных стройматериалов. Эта норма должна вступить в силу уже в этом году, но в результате ее перенесли на 2025 год. Поэтому имеем время подготовить организационно и наши лаборатории, и наших производителей", - отметила Шуляк.

Кроме того, глава комитета назвала цифровизацию в градостроительстве важным антикоррупционным фактором при восстановлении Украины.

Напомним, что недавно парламент принял во втором чтении и в целом законопроект о компенсации поврежденного и разрушенного жилья (№7198), его уже подписал президент Украины.

Ожидается, что процесс компенсации начнется в конце мая 2023 г.