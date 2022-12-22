Шуляк розповіла, як українські ВНЗ стануть невід'ємною частиною відбудови України

Щоб забезпечити якісну післявоєнну відбудову, Україні потрібно підготувати фахівців для реалізації комплексного просторового планування територій громад, який забезпечить гарну якість та збалансованість планувальних рішень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк на конференції представників закладів вищої освіти України.

За її словами, парламент за минулі роки ухвалив багато реформаторських законів для ВНЗ, щоб залучити їх до роботи в різних сферах економіки країни. Надважливою частиною став закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель" № 711, який вперше започаткував комплексне просторове планування територій громад.

Документ також передбачає розроблення нового виду документації, яка об’єднує землевпорядну, містобудівну і різні інші види документів, які мають, наприклад, екологічну складову і не тільки.

"Зараз громади у зв’язку з ухваленням та імплементацією закону зіткнулись з проблемою - як розробляти ці плани, щоб вони стали дієвим інструментом для розвитку громади. Насамперед ми розуміємо, що нам потрібно багато фахівців, які б працювали з громадами на різних рівнях. Тому ми маємо долучати наші ВНЗ до розроблення відповідних освітніх програм, які потім наші спеціалісти проходитимуть і працюватимуть в громадах над відновленням країни", - сказала Шуляк.

Також вона наголосила на необхідності шукати кращі форми підготовки нових фахівців, ґрунтуючись на здобутках традиційних сфер та освітніх спеціальностей, викладаючи їх на підставі успішних практичних кейсів для цілей відновлення громад. А також нагадала, що включеність ВНЗ повинна бути на всіх рівнях.

Зокрема, це стосується і можливості щодо проведення курсів з підвищення кваліфікації архітекторів. Так, відтепер в Україні це зможуть робити галузеві заклади вищої освіти, а не лише ТОВ "Навчально-експертний центр НСАУ", які донедавна монополізовували цю можливість.

На сьогодні у списку тих, хто зможе допомагати у підвищенні кваліфікації - Київський національний університет будівництва і архітектури, Національний університет "Львівська політехніка", Придніпровська державна академія будівництва та архітектури та Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова (список доповнюється).

Зазначимо, конференцію "Навчання просторовому плануванню: сьогодення і перспективи" організована USAID АГРО. Ця програма має на меті прискорення економічного розвитку сільських громад України.

В умовах повномасштабного вторгнення рф USAID АГРО адаптувала свою діяльність для збереження і відновлення економічної активності сільськогосподарських виробників, поновлення каналів збуту та забезпечення продовольчої безпеки в Україні та світі.