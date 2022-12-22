Шуляк рассказала, как украинские вузы станут неотъемлемой частью восстановления Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк на конференции представителей высшего образования Украины.

По ее словам, парламент за прошлые годы принял много реформаторских законов для ВУЗов, чтобы привлечь их к работе в разных сферах экономики страны. Сверхважной частью стал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о планировании использования земель" № 711, впервые основанный на комплексном пространственном планировании территорий общин.

Документ также предусматривает разработку нового вида документации, объединяющей землеустроительную, градостроительную и другие виды документов, которые имеют, например, экологическую составляющую и не только.

"Сейчас общины в связи с принятием и имплементацией закона столкнулись с проблемой - как разрабатывать эти планы, чтобы они стали действенным инструментом для развития общины. Прежде всего, мы понимаем, что нам нужно много специалистов, которые работали бы с общинами на разных уровнях. Поэтому мы должны приобщать наши вузы к разработке соответствующих образовательных программ, которые потом наши специалисты будут проходить и будут работать в общинах по восстановлению страны", - сказала Шуляк.

Также она отметила необходимость искать лучшие формы подготовки новых специалистов, основываясь на достижениях традиционных сфер и образовательных специальностей, излагая их на основании успешных практических кейсов для целей восстановления общин. А также напомнила, что включенность вузов должна быть на всех уровнях.

В частности, это касается и возможности проведения курсов по повышению квалификации архитекторов. Так, теперь в Украине это смогут делать отраслевые учреждения высшего образования, а не только ООО "Учебно-экспертный центр НСАУ", которые до недавнего времени монополизировали эту возможность.

Сегодня в списке тех, кто сможет помогать в повышении квалификации - Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Национальный университет "Львовская политехника", Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры и Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.М. Бекетов (список дополняется).

Отметим, конференцию "Обучение пространственному планированию: настоящее и перспективы" организована USAID АГРО. Целью этой программы является ускорение экономического развития сельских общин Украины.

В условиях полномасштабного вторжения России USAID АГРО адаптировала свою деятельность для сохранения и восстановления экономической активности сельскохозяйственных производителей, возобновления каналов сбыта и обеспечения продовольственной безопасности в Украине и мире.