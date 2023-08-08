Шуляк розповіла, як Україні зменшити корупційні ризики при відбудові

За її словами, найбільші корупційні ризики на рівні місцевих органів влади, визначені в міжнародних дослідженнях, зокрема в посібнику "Як створити ЦНАП, вільний від корупції?" (U-lead з Європою), це хабарі, відкати та комісійні з виплат, фальсифіковані торги, стимули для уникнення сплати та розкрадання грошових коштів, хабарі під час перевірок та видачі ліцензій і дозволів, використання дешевших матеріалів, сфальсифіковані закупівлі, невідповідні роботи.

Комплексним рішенням, яке дозволить усунути людський фактор та містячкове кишенькове управління, є принцип парципативної відбудови та залучення представників громадськості до процесу відновлення на різних етапах.

Як приклад подібних рішень Шуляк навела запровадження на державному рівні квоти на участь представників громади на рівні 30% в роботі комісій щодо компенсації за пошкоджене та зруйноване житло або участь громадян та об’єднань громадян в обговоренні містобудівної документації й внесення відповідних пропозицій до державних органів та органів місцевого самоврядування, яке передбачено в межах містобудівної реформі.

Ще одним ефективним рішенням, на думку очільниці профільного комітету, є автоматизація усіх процесів містобудування через е-систему.

“Проектна документація, кошторис та дані щодо закупівель має існувати у вигляді е-документа в електронній системі, де за рахунок комплексних алгоритмів перевірки відбувається автоматичне порівняння відповідності техніко-економічних показників об’єкта проєктній документації та формується протокол розбіжностей у разі будь-яких порушень. Ба більше - ми бачимо, усі вихідні дані, умови, в яких відбувається реалізації процесу, результативність дій або наслідки бездіяльності відповідальних осіб", - наголосила Шуляк.

Вона додала, що TAPAS та Міністерством цифрової трансформації здійснена технічна підготовка щодо запуску автоматичних дозволів в Україні, адже без усунення корупційного чинника з боку чиновників на місцях, Україна не зможе похвалитися процесами, пов’язаними з антикорупцією, і як наслідок, залучитись сталою довірою міжнародних партнерів.

У той час як саме довіра міжнародних партнерів є основою для успішної відбудови України, на цьому наголосив віце-прем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Антикорупційні реформи вимагають цілого комплексу заходів. Йдеться і про чіткі та зрозумілі процедури відновлення, і про цілий набір цифрових інструментів і систем, які забезпечують прозорість і підзвітність відбудови. Довіра формується тоді, коли працює принцип "всі бачать все", - зазначив він.

Шуляк своєю чергою наголосила, що саме громади мають стати локомотивом і рушієм відбудови, демонструючи результати ефективного залучення та використання коштів на відбудову.