Шуляк рассказала, как Украине уменьшить коррупционные риски при восстановлении

По ее словам, наибольшие коррупционные риски на уровне местных органов власти, определенные в международных исследованиях, в частности, в пособии "Как создать ЦПАС, свободный от коррупции?" (U-lead с Европой), это взятки, откаты и комиссионные по выплатам, фальсифицированные торги, стимулы для избежания уплаты и хищения денежных средств, взятки при проверках и выдаче лицензий и разрешений, использование более дешевых материалов, сфальсифицированные закупки, несоответствующие работы.

Комплексным решением, которое позволит устранить человеческий фактор и карманное городское управление, является принцип парципативного восстановления и вовлечение представителей общественности в процесс восстановления на разных этапах.

В качестве примера подобных решений Шуляк привела введение на государственном уровне квоты на участие представителей общины на уровне 30% в работе комиссий по компенсации за поврежденное и разрушенное жилье или участие граждан и объединений граждан в обсуждении градостроительной документации и внесении соответствующих предложений в государственные органы и органы местного самоуправления, которое предусмотрено в пределах градостроительной реформы.

Еще одним эффективным решением, по мнению главы профильного комитета, является автоматизация всех процессов градостроительства через е-систему.

Проектная документация, смета и данные по закупкам должна существовать в виде е-документа в электронной системе, где за счет комплексных алгоритмов проверки происходит автоматическое сравнение соответствия технико-экономических показателей объекта проектной документации и формируется протокол разногласий в случае любых нарушений. Более того - мы видим, все исходные данные, условия, в которых происходит реализации процесса, результативность действий или последствия бездействия ответственных лиц", - подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что TAPAS и Министерством цифровой трансформации осуществлена техническая подготовка по запуску автоматических разрешений в Украине, ведь без устранения коррупционного фактора со стороны чиновников на местах Украина не сможет похвастаться процессами, связанными с антикоррупцией, и как следствие, заручиться постоянным доверием международных партнеров.

В то время как именно доверие международных партнеров является основой для успешного восстановления Украины, это подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Антикоррупционные реформы требуют целого комплекса мер. Речь идет и о четких и понятных процедурах восстановления, и о целом наборе цифровых инструментов и систем, обеспечивающих прозрачность и подотчетность восстановления. Доверие формируется тогда, когда работает принцип "все видят все", - отметил он.

Шуляк в свою очередь подчеркнула, что именно общины должны стать локомотивом и двигателем восстановления, демонстрируя результаты эффективного привлечения и использования средств на восстановление.