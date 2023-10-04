Шуляк розповіла, як продаж санкційних активів допоможе "єВідновленню"

Основне джерело надходження коштів, з яких українцям виплачують зараз компенсації за пошкоджене і знищене в результаті війни житло - Фонд ліквідації наслідків збройної агресії і кошти арештованих російських активів. У майбутньому джерелом для поповнення фінансового ресурсу "єВідновлення" стануть кошти від продажу санкційних активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За словами нардепа, буде справедливо, щоб кошти від їх продажу направили на виплату компенсацій по програмі "єВідновлення". Зокрема, зараз США арештували гроші російського олігарха Костянтина Малафєєва і треба працювати над тим, щоб такі арештовані активи направлялися саме в Україну, пояснила вона.

"Я не скажу, скільки саме це може бути грошей, але якщо ми говоримо про російські арештовані активи по всьому світу, то мова йде точно про десятки мільярдів доларів", - підкреслила нардеп.

Крім цього, вона зауважила, що в організацію реєстру збитків досить активно включилися міжнародні партнери, які роблять дуже багато для того, щоб ця інституція запрацювала. А завдання України - наповнювати реєстри пошкодженого і зруйнованого майна, які потім стануть основою для отримання репарацій від російської федерації. Загалом, арешт російських активів по всьому світу і їх перетворення на гроші - результат злагодженої роботи дуже багатьох команд, зауважила Шуляк.

"Поки ніхто з міжнародних партнерів України нам в цьому поки не відмовив. Втім, тут варто згадати перші місяці повномасштабного вторгнення, коли Україні відмовляли в озброєнні, а тепер надають навіть його новітні зразки. Так само буде і з санкційними активами, які стануть в пригоді при виплаті компенсацій по програмі єВідновлення", - підсумувала вона.

Нагадаємо, 18 вересня у Верховній раді зареєстровано законопроект №10063, що передбачає грошову компенсацію за ремонт пошкодженого житла, який громадяни зробили власним коштом.

Почати виплачувати такі компенсації зможуть після внесення відповідних змін до закону №2923-IX, який регулює порядок виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок російської агресії.

Крім цього, окремий етап компенсацій - як за пошкоджене, так і за повністю знищене в результаті збройної агресії РФ майно, планують і для жителів тимчасово окупованих територій.